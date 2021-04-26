الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ 10 متهمين بقضية "الخلايا العنقودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين بمعاقبة 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لاتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسعد الدين سرحان.

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.