محكمة الاستئناف ترفض رد المحكمة بقضية "المتحرش بطفلة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الاثنين، رفض طلب رد المحكمة، المقدم من دفاع المتهم بتحرش طفلة المعادي، في القضية رقم 4056/ 7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.

كما قضت المحكمة باستمرار المحاكمة أمام نفس الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين .

كان دفاع المتهم طلبت في الجلسة السابقة بإحالته للمصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسى، فيما قررت المحكمة رفض الطلب وأقرت بعقلانية المتهم ومسؤوليته عن أفعاله، وقررت المحكمة إلغاء دفاع المتهم، وانتداب محامي أخر عن المتهم فطلب الدفاع اتخاذ إجراءات رد المحكمة وسمحت له هيئة المحكمة بذلك.

كان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.