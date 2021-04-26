بسبب ركنة عربية.. إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت رجال مباحث القاهرة، من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلاف على ركن سيارة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمدينة السلام.

كان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد طرفي المشاجرة (أحد الأشخاص، شقيقه" مصابان بجروح متفرقة بالجسم طرف أول)، و(3 أشخاص أحدهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم طرف ثان).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الأول بركن السيارة الخاصة به أمام محل سكن الطرف الثاني، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد المتهمين (سلاح أبيض) المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.