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تنفيذًا للعفو الرئاسي.. الإفراج عن 2674 سجينًا بمناسبة عيد تحرير سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن الإفراج بالعفو والشرطي عن 2674 من نزلاء السجون، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، رقم (143) لسنة (2021) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2021.

جاء ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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