الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة واصلت حملاتها المفاجئة على المقاهي والمراكز والمحال التجارية بالتعاون مع أجهزة الشرطة المعنية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير الإسكان في بيان اليوم الاثنين، أن الحملات شملت 10 مدن هي (6 أكتوبر - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - أسيوط الجديدة - الشروق - العبور - بدر - العاشر من رمضان - النوبارية الجديدة - 15 مايو)، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات لتقديم "الأرجيلة" لمرتادي الكافيهات والمقاهي.

ففي مدينة الشيخ زايد، قاد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، حملة أسفرت عن ضبط أكثر من ١٠٠ "أرجيلة "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة وإعدام تلك المضبوطات.

كما قاد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، حملة أسفرت عن مصادرة أكثر من 100 "أرجيلة" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المقاهي المخالفة.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة أسفرت عن ضبط عدد من الكافيتريات التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وذلك بتقديم "الارجيلة" لروادها حيث تم ضبط ومصادرة 80 "أرجيلة"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد المخالفين.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة أسفرت عن ضبط 7 مقاهي مخالفة تمثلت في تقديم "الأرجيلة" بالمخالفة للإجراءات الاحترازية بخلاف التعدي على ممرات المشاة.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم ضبط حوالي 150 "أرجيلة" خلال الحملة المكبرة.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المشرف على جهاز خليج السويس، أنه تم شن حملة على الكافيتريات بالمجاورات (4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13) بالحيين الأول والثاني ومنطقة الأردنية والحي الثالث مجاورات (١٩ - ١٨ - ٢٠ - ٢٤ – ٢٦)، وتم ضبط ٣١٩ "أرجيلة" وأدوات مخالفة.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه تم تنفيذ حملة على المقاهي والكافيتريات المخالفة بالحى الثالث "المجاورة الثالثة"، و الحي الأول "المجاورة الثانية" والخامسة، أسفرت عن مصادرة ٤٥ "ارجيلة" والتحفظ على ١٢٠ مقعدا ومعدات أخرى للمخالفة، مضيفاً أنه تم تحرير ٧ محاضر بيئة و ٢٠ محضر كمامة ومحضر إدارة بدون ترخيص و محضر إشغال طريق.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمناطق ( غرب سوميد - الحي المتميز - الحي السابع)، أسفرت عن غلق بعض الكافتيريات المخالفة وضبط عدد كبير من "الأرجيلة"، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة الحملات المفاجئة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، بجانب تنفيذ حملات ضبط المخالفات الأخرى، وذلك بالتعاون مع الشرطة المختصة بالمدن الجديدة.