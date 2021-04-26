غلق مقاهٍ وفض أسواق ومصادرة شيش.. الجيزة تكثف حملاتها خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام التام بإجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بالدواوين العامة كل بنطاقه، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد الفيروس التاجي وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهي ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تم تحرير 9 محاضر مخالفة لتقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال حملة مكبرة لأجهزة حي الدقي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتي تمكنت من مصادرة 203 شيش ورفع 177 حالة إشغالات بنطاق شوارع (التحرير، محمد كامل مرسي، محيي الدين أبوالعز، سليمان جوهر) ورش وتعقيم شارع التحرير ومنطقة كوبري الخشب بالكلور والماء.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض أسواق نكلا وجزاية وتحرير 8 محاضر لعدم ارتداء الكمامة و10 محاضر إِشغال ومصادرة 3 مركبات توك توك وعدد من الكراسي والشيش والطاولات، كما تمكنت لجان المتابعة من إيقاف حالة بناء مخالف عبارة عن سور على مساحة 700 م2 بالأراضي الزراعية وتم مصادرة مواد ومعدات البناء وتحرير محضر مخالفة للمالك، ويجري العمل على تجهيز موقف السيارات بالمدينة، وبدء أعمال التشييد بسور مصرف الرهاوي.

كما شنت أجهزة مركز ومدينة البدرشين حملة ليلية مكبرة للتأكد من التزام المقاهي والمحال بإجراءات الوقائية ورفع الإشغالات بنطاق شوارع (عمرو بن العاص، المزلقان، النيل السعيد) وتم إيداع المضبوطات التي أسفرت عنها الحملة بمخازن المدينة وتحرير محاضر المخالفة للقائمين على تلك المقاهي والمحال، والانتهاء من أعمال تنصيب 25 عمودا بأبورجوان البحري بداية من مسجد السلام وحتى محول العمدة.

ونجحت أجهزة حي الوراق في إزالة الحواجز الحديدية المقامة بمتفرقات شارع عبدالمنعم رياض لتسهيل حركة المارة والمركبات، وتوجيه حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الجانبية ببعض قطاعات الحي.

وتجري أجهزة المتابعة بمركز ومدينة أوسيم حملات دورية لمراقبة التزام المحال والمقاهي بمواعيد الغلق الصيفية، حيث تمكنت الحملة من غلق عدد من المقاهي بشوارع الحفرية والبراجيل لمخالفتها للمواعيد وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية.