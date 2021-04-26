شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 7 مدارس في مركز أبو كبير بالشرقية بتكلفة 57.7 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة أبوكبير، لتوفير 136 فصل دراسي بتكلفة مالية بلغت 57 مليون و700 ألف جنيه، شملت إنشاء مدرسة المشاعلة الثانوية الصناعية، لإضافة 15 فصل دراسي جديد، وبتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 87 %، وإنشاء مدرسة أبوجويفل للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد، وبتكلفة 7 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %، وكذلك إنشاء مدرسة مجدي السيد نور الابتدائية، لإضافة 24 فصل وبتكلفة 7 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 24 %

وأضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 36 %، بالإضافة إلى أعمال الإحلال الكلي لمدرسة أبوكبير الثانوية بنين، لرفع كفاءة 39 فصل وبتكلفة 9 مليون و700 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 46 %، وكذلك أعمال الإحلال الجزئي لمدرسة طوخ الابتدائية الجديدة، لتطوير 22 فصل وبتكلفة 5 مليون و500 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 40 %، وأعمال توسعة 14 فصل بمدرسة أبومليحة الرسمية للغات، بتكلفة 4 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %، مؤكدا أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروعات الجاري تنفيذها، لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبوكبير، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 137 مدرسة و3 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة، لإضافة 1451 فصل جديد بتكلفة 714 مليون و440 ألف جنيه، وذلك للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة، بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.