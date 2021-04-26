شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب صفوف النقل يؤدون امتحانات شهر إبريل داخل 2065 مدرسة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدا الاثنين طلاب صفوف النقل في المنيا، أداء امتحانات شهر ابريل، داخل 2065 مدرسة، بجميع مراحل التعليم، وفقا للنظام الجديد المجمع، والذي أعلنه وزير التربية والتعليم قبل شهرين، وسط إجراءات احترازية ووقائية، من وباء كورونا المستجد .

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، جداول امتحانات النقل للصفوف بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، يتضمن الاثنين 26 ابريل امتحانات الصفوف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، والثلاثاء 27 ابريل السادس الابتدائي، والأربعاء 28 ابريل امتحانات الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وأضاف «الرشيدي» تجري الامتحانات داخل 2065 مدرسة، منها 1163 مدرسة ابتدائي، و716 إعدادي، و133 ثانوي، و30 صناعي، و16 تجاري، و7 زراعي.