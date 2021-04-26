شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على انفجار خط المياه الرئيسي بمدينة الشهداء في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي رياض رئيس مدينة الشهداء، إنه حدث انفجار بخط المياه الرئيسي بالطريق الذي يربط مدينة الشهداء بقرية دنشواي أمام مدخل عزبة دكيرس، ونتج عنه انفجار خط المياه بتقاطع ترعة الغزالية مع شارع نادي المعلمين.

وتمكن مسؤولي المحليات بالاشتراك مع شركة مياه الشرب من إصلاح خط المياه وإعادة توصيلها مرة أخرى عقب انقطاعها عدة ساعات وإعادة تسوية الطريق.