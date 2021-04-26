شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأوضح المركزي على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 6.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثاني 6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثالث 500 مليون جنيه لأجل 15 عامًا.

وتستهدف وزارة المالية زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.