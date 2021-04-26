شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد، وما استجد به من أعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع وتسليمه.

وأكد المحافظ، في بيان صحفي، أن هذا المشروع من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، وتتم متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازه والانتهاء منه باعتباره مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من 85 % من المشروع الأساسي و30 % من الأعمال المستجدة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من استكمال أعمال المرافق المياه والكهرباء في الشوارع الجانبية وبدء وضع طبقة الأساس في الطريق لتيسير الحركة المرورية، كما وجه المحافظ بتخصيص مكان مناسب لإقامة نقطة إسعاف تخدم المنطقة بالكامل.

وكلف المحافظ جميع المسؤولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس هشام البكل مدير المنطقة الجغرافية، واللواء ماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي ومديري مديرية الطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.