شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم سيدة صينية بلقاح كورونا في محافظة الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمركز الجديد بأكياد البحرية بفاقوس، قامت بتطعيم أول سيدة غير مصرية بلقاح كورونا، والتي تدعى yang lyu من دولة الصين، والتي أشادت بأداء عمل الفرق.

وأضاف أن السيدة الصينية أعربت لفريق عمل المركز عن سعادتها بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة والاحتفالية بها من الفرق الطبية بالمركز، والذي تم تخصيصه داخل مركز طب الأسرة بأكياد، ضمن المراكز الجديدة التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددهم حتي الآن ١٧ مركزا، تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مواعيد العمل بمراكز التطعيم بالمحافظة، خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساء، لافتا إلى أن هناك ١٧ مركزا للتطعيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهي «مكتب صحة ثان الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، ومراكز طب الأسرة بالدميين، وأكياد البحرية بفاقوس، والمركز الطبي بأبوحماد، ومركز صحة الحي العاشر أ، ومركز صحة ٤٦ بالعاشر من رمضان، والمركز الطبي بأبوكبير، ومركز طب الأسرة ببردين، ووحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وتخصيص مراكز بمستشفيات السعديين وههيا وديرب نجم والقنايات والحسينية وأولاد صقر ومنيا القمح المركزية»، مشيراً إلى أنه جار فتح ٧ مراكز أخرى للتطعيم خلال الأيام القليلة القادمة، ليصل الإجمالي ٢٤ مركزا موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، لمنع التكدس وتيسيرا على المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.