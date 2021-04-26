شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 107 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي و جدري الأغنام بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت أعمالها في الثالث من شهر إبريل الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الثلاث أسابيع الأولي من الحملة، بتحصين 76 ألف و623 رأس أبقار ضد الجلد العقدي، وتحصين 30 ألف و411 رأس أغنام ضد جدري الأغنام، وكذلك ترقيم وتسجيل 3723 رأس ماشية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار التيسير على المواطنين فقد باشرت لجان التحصين عملها في المقار المعدة لها، أو بالأنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.