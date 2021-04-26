شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس هاني صلاح الدين رئيساً لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس هاني صلاح الدين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والعضو المنتدب خلفاً للمهندس طارق عبدالعليم الذي توجه له رئيس الشركة القابضة بخالص الشكر عن الفترة التي قضاها في خدمة الشركة في هذا المنصب.

التحق المهندس هاني صلاح الدين بالعمل بالقطاع الفنى بمؤسسة مصر للطيران منذ عام ١٩٩٠ كمهندس صيانة طائرات.

واكتسب خبرة عملية واسعة من خلال عمله في قطاع واسع من الإدارات المختلفة ذات الأنشطة المتنوعة كان آخرها منصب كبير مفتشي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إلى جانب توليه عدة مناصب بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من بينها مدير عام الإدارة العامة للمواد ومدير عام الإدارة العامة للصيانة الدورية ومدير عام الإدارة العامة للعدد والمعايرة ومعدات الدعم ومدير عام الإدارة العامة للصيانة اليومية.