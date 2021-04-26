شكرا لقرائتكم خبر عن 56 ألف طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا يؤدون الامتحانات في أول يوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المدارس استقبلت 56 ألفا و534 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

ويؤدي 28 ألفا و952 طالبا بالصف الأول الثانوي، امتحانات 4 مواد هي (لغة عربية، تاريخ، جغرافيا، لغة أجنبية ثانية)، بينما يؤدي 27 ألفا و582 طالبا بالصف الثاني الثانوي امتحانات 3 مواد هي (لغة عربية، رياضة 1، رياضة 2).

ويتم عقد الامتحانات أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.