شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: 2 مليون جنيه دعم لعدد من القرى ضمن مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الاثنين، إن الشركة تنفذ حاليًا أعمال مد وتدعيم لخطوط المياه قطر 4 بوصة بقريتي السلام والنجاح (سيوة) بمركز بنى مزار لمسافة 5 آلاف متر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري

وأضاف «الشهاوي» أن الأعمال التي يتم تنفيذها في هذه القرى تصل تكلفتها الإجمالية نحو 2 مليون و100 ألف جنيها، لخدمة سكان مركز بني مزار.

وتابع أن الشركة مستمرة في إنجاز هذه الأعمال تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين الخدمات المقدمة للمو اطنين.