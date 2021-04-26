شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير المنشآت العامة والشوارع لمجابهة انتشار كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاثنين، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كل المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.

وكلَّف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور علي المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الأفراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

من جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بحي أول الزقازيق بالمرور على أصحاب المحلات بنطاق الحي للتأكد من التزام الجميع بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا فضلا عن القيام بحملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات والبوسطة ومولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وأسفل الكوبري العلوي والفلوجة لتوفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى المحافظة.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر صقر بتعقيم وتطهير الماكينات الآلية والمستشفى العام كما تم تطهير ورش المصارف للقضاء على الحشرات حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الأمراض والأوبئة وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بأعمال تطهير وتعقيم بالسجل المدني بأنشاص الرمل ومقر مشروع دور المرأة الريفية لإنتاج الغذاء، لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا