شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سير عملية امتحانات نهاية العام الدراسي في جولة صباحية شملت مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدارس (محمد الخولي الابتدائية، سبرباي الرسمية للغات، بدر السنيطي الثانوية المشتركة).

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات وأداء الطلاب لها دون وجود أي معوقات، كما أشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين.

يُذْكَر أنه قد تم الإعلان أن امتحانات شهر أبريل الجاري ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الأجازة الصيفية من الخميس ٢٩ من شهر أبريل الجاري.