شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن تطوير محور المحمودية.. وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، توقيع بروتوكولات تعاون مع القوات المسلحة، وذلك لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية

ووفقا لبروتوكولات التعاون، يتم استغلال مساحة 143.4 فدانا تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لصالح تنفيذ مشروع «بشاير الخير» –سكن بديل للعشوائيات- في إطار استكمال تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، ومساحة 9.7 فدانا لصالح تنفيذ مشروع استثماري (تجاري، سكني، إداري).

يأتي هذا في إطار الدور الهام للقوات المسلحة وجهودها في دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات التنموية.

كما يأتي في إطار خطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتطوير شركة مصر للحرير الصناعي بكفر الدوار ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وكذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة الشاملة في تطوير محور المحمودية وتطوير العشوائيات وتوفير سكن بديل مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشاير الخير، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية.

وبموجب البروتوكولات، يتم استغلال مساحة حوالي 85 فدانًا تابعة لشركة مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار لصالح تنفيذ مشروع استثماري (سكني، تجاري، إداري).

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في تطوير عواصم المحافظات –وخاصة محور المحمودية- وفي ضوء خطوات الوزارة لضمان حسن استغلال الأراضي المملوكة للشركات وتحقيق أقصى استفادة منها سواء على مستوى توفير السيولة أو المشاركة في مشروعات قومية واستثمارية.

وقع البروتوكولات كلا من اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.