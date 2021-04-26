شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص امتحان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدا وستكون بنظام «أوبن بوك».

وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب أنه لن يتم إلغاء أي مناهج الشهادتين الاعدادية والثانوية.

وأوضح «شوقي»: لن نلغي أي مناهج، وعلى الطلاب الاستعداد الكامل لامتحانات هذه الشهادات العامة، وأرجوكم جميعا تفهم الأمر، وعدم فتح هذا الموضوع مرة أخرى.

وقال «شوقي» أنه سيتم إعلان ضوابط المواد خارج المجموع في الثانوية العامة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وزير التعليم أنه بعد الإعلان عن انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل بعد امتحانات شهر أبريل ظهرت مطالبات بالغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة مثل الإعدادية والثانوية.

واستطرد الدكتور طارق شوقي قائلاً: «يجب التأكيد أن وزارة التربية والتعليم لن تقوم بحذف أي وحدات من مناهج الشهادات العامة.»

واستنكر «شوقي» تصريحات عبر جروب «حلقة وصل» على تطبيق «واتساب»: «ما علاقة كورونا بحدف المناهج أو المواد غير المضافة للمجموع؟ وهل تتلاشى كورونا عند حذف الوحدة الأخيرة من المنهج؟»

وأكد «الوزير» أنه لن يتم الحديث عن امتحانات الثانوية العامة وآلية امتحانات عمل المواد غير المضافة للمجموع قبل شهر يونيو القادم، مطالبًا بعد الحديث في الأمر قائلاً «لنكف عن هذا النشيد».

وقال الدكتور طارق شوقي: موجهًا حديثه إلى أولياء الأمور: إن وزارة التربية والتعليم قدمت كل ما تستطيع لطلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الخالة 2020-2021.

وأوضح أن الوزارة قدمت قنوات تعلمية ومنصات تعلمية وتم تأخير الإمتحان عن موعده كل عام ولا توجد أي ذريعة واحدة لتلك الطلبات.

وقال «الوزير»: أرجو عدم تكرار تلك الطلبات لأننا حسمنا الأمر، ويوجد متسع من الوقت أمام الطلاب للتحضير للامتحان أكثر من أي عام سابق مع وجود العديد من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية والبث المباشر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن ضوابط تقييم المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع لكل من سنوات النقل والشهادة الإعدادية قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بإعلان ضوابط المواد خارج المجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأرجو عدم الجدال في ذلك الموضوع مطلقًا، وأننا سنتحترم ما سوف نعلنه، وينتهي الأمر، ولندع طلابنا يذاكرون في هدوء.

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