شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن باستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة امتداد شارع طلبة عويضة، وتم التحفظ على مواد البناء، كما تمت إزالة هنجر على مساحة ٢٠٠ متر بامتداد شارع طلبة عويضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصنافين والقسم الهندسي، حملة مكبرة لإزالة حالة بناء مخالف عبارة عن سور طولي على مساحة 85 مترا بالقرية وتمت الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بشبرا النخلة، بالتصدي لتعدى أحد المواطنين أثناء قيامه بإقامة مغسلة على مساحة 50 مترا بدون ترخيص، بعزبة السبكى التابعة لقرية شبرا النخلة، وتم ضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم التصدي لمحاولة بناء مقبرة بمساحة ١.٥ في ٣ أمتار بالطريق الرئيسي المؤدى إلى المقابر وتمت إزالة المخالفات.