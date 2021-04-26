شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: لجنة وقائية وعيادة طبية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين بمواقع العمل المختلفة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتباعد والتعقيم والتطهير لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصاً على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة التى تمكنهم من متابعة أعمالهم وأدائها على أكمل وجه ممكن.

وصرح بأن اللجنة الوقائية المشكلة تستمر فى متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية وترصد أى مخالفات فى هذا الشأن، فضلاً عن توعية العاملين والارتقاء بمستوى وعيهم الصحى كأهمية للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم، بالإضافة إلى الدور الفعال للعيادة الطبية فى الاطمئنان على سلامة العاملين بصفة مستمرة.