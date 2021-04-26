شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي في مدارس الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الاثنين امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، في وسط إجراءات احترازية مشددة، بنظام الامتحانات المجمعة البديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، غدًا الاثنين.

ويعتبر اليوم بداية انطلاق امتحانات صفوف النقل حيث تبدأ غدً الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي، بينما يبدأ الصف الأول الإعدادي والرابع الابتدائي الامتحانات يوم الأربعاء المقبل.

وكانت وزارة التربيةوالتعليم قد أصدرت عدة ضوابط لتقييم طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي على أن تكون نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبارة عن مجموع متوسط امتحاني شهري إبريل ومايو، بشرط أن يكون الطالب قد حضر امتحانات الصف الدراسي الأول وأدى الامتحان التكميلي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، بمنع دخول الطلاب والمعلمين للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تعقيم لجان الامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أعلنت أمس الأحد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بانتهاء شهر إبريل الجاري لجميع الصفوف باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.