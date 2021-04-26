شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع تدريجى بحرارة الجو من الأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 27 : 32 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 18 : 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.