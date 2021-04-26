شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وارتفاع بالحرارة وفرص أمطار.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 إلى السبت 1 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:-

- اليوم الإثنين 26 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 27 أبريل

نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الأربعاء 28 أبريل

اعتبارا من الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 27 : 32 ، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41 ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 18 : 19 ، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 .

نشاط رياح أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

- يوم الخميس 29 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم الجمعة 30 أبريل

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء

- يوم السبت 1 مايو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.