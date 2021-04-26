شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة "شيش" ومحاضر عدم ارتداء كمامة فى حملات تطبيق إجراءات الوقاية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالدواوين العامة، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات، للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورنا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تم تحرير 9محاضر مخالفة لتقديم الشيشة، وعدم ارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بموعيد الغلق خلال حملة مكبرة لأجهزة حى الدقى، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتى تمكنت من مصادرة 203 شيشة ورفع 177 حالة إشغالات بنطاق شوارع ( التحرير، محمد كامل مرسى، محيى الدين أبوالعز، سليمان جوهر ) و رش وتعقيم شارع التحرير ومنطقة كوبرى الخشب بالكلور والماء.

فيما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بفض أسواق نكلا وجزايه وتحرير 8 محاضر لعدم ارتداء الكمامة و10 محاضر إِشغال ومصادرة 3 مركبات توك توك وعدد من الكراسى والشيش والطاولات، كما تمكنت لجان المتابعة من إيقاف حالة بناء مخالف عبارة عن سور على مساحة 700 م2 بالأراضى الزراعية وتم مصادرة مواد ومعدات البناء وتحرير محضر مخالفة للمالك، ويجرى العمل على تجهيز موقف السيارات بالمدينة، وبدء أعمال التشيد بسور مصرف الرهاوى.

وشنت أجهزة مركز ومدينة البدرشين حملة ليلية مكبرة للتأكد من التزام المقاهى والمحال بإجراءات الوقائية وفع الإشغالات بنطاق شوارع ( عمرو بن العاص، المزلقان، النيل السعيد ) وتم إيداع المضبوطات التى أسفرت عنها الحملة بمخازن المدينة وتحرير محاضر المخالفة للقائمين على تلك المقاهى والمحال، والإنتهاء من أعمال تنصيب 25 عمود بأبو رجوان البحرى بداية من مسجد السلام وحتى محول العمدة.

ونجحت أجهزة حى الوراق فى إزالة الحواجز الحديدية المقامة بمتفرقات شارع عبدالمنعم رياض لتسهيل حركة المارة والمركبات، وتوجيه حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الجانبية ببعض قطاعات الحى.

وتجرى أجهزة المتابعة بمركز ومدينة أوسيم حملات دورية لمراقبة التزام المحال والمقاهى بمواعيد الغلق الصيفية، حيث تمكنت الحملة من غلق عدد من المقاهى بشوارع الحفرية والبراجيل لمخالفتها للمواعيد وعدم تطبيقها للإجراءات الإحترازية.

وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قام مركز ومدينة الحوامدية بتنفيذ أعمال تسليك لشبكات الصرف الصحى بشوارع ( الساحة، الشيخ، أبومخلوف، صالح المغربى )، وإصلاح أعطال بشبكات مياه شرب بشوارع ( رزق أبو إدريس، سيد أبو فرج، فرن عبدالحارس، كبابجى الحمد)، وتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بمحطة الصرف الصحى بالشيخ عتمان، ويجرى الإنتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعى بأحد محطات الوقود بقرية أم خنان.