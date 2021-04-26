شكرا لقرائتكم خبر عن هانى صلاح الدين رئيسًا لمجلس إدارة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس هانى صلاح الدين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والعضو المنتدب خلفًا للمهندس طارق عبد العليم الذى توجه له رئيس الشركة القابضة بخالص الشكر عن الفترة التى قضاها فى خدمة الشركة من هذا المنصب.

التحق المهندس هانى صلاح الدين بالعمل بالقطاع الفنى بمؤسسة مصر للطيران منذ عام 1990 كمهندس صيانة طائرات، واكتسب خبرة عملية واسعة من خلال عمله فى قطاع واسع من الإدارات المختلفة ذات الأنشطة المتنوعة كان آخرها منصب كبير مفتشى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية إلى جانب توليه عدة مناصب بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من بينها مدير عام الإدارة العامة للمواد ومدير عام الإدارة العامة للصيانة الدورية ومدير عام الإدارة العامة للعدد والمعايرة ومعدات الدعم ومدير عام الإدارة العامة للصيانة اليومية.