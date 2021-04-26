شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ووجه قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لـ 3 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة)، وكذا (مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.