شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: تنظيم دورة استثنائية للمترشحين لرؤساء الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن عقد دورة استثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه على منصب رؤساء الجامعات المعلن عن فتح باب الترشح بها حتى يوم الخميس الموافق 29/4/2021 ، على أن تعقد الدورة خلال الفترة من 4-9 مايو 2021 بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه نظراً لفتح باب التقدم لجامعات (بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف) فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 24/4/2021 على عقد دورة استثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه حتى يوم الخميس الموافق 29/4/2021 ، وذلك خلال الفترة من 4-9 مايو 2021 بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية ، لذا فقد تقرر التقدم لهذه الدورة بداية من الأحد الموافق 25/4/2021 وحتى الخميس الموافق 29/4/2021 ، وعلى المتقدمين إحضار "بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة بطاقة الرقم القومي".

وكان قرار وزير التعليم العالى رقم 292 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27 يناير الماضى بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشبح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على الشروط التى يجب توافرها للترشح الوظيفى لمنصب رئيس جامعة ومن بينها حضور المرشح للدورة التدريبية التى تعقد بإحدى الجهات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات .