بكري: رئيس الوزراء ووزير النقل يلقيان بيانهما أمام البرلمان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى بكري، ان اللواء كامل الوزير، وزير النقل سيلقي بيانه عن تطوير السكك الحديد، اليوم الاثنين، على أن يلقي ورئيس الوزراء بيان مد حالة الطواريء بعد ظهر اليوم.

وكان من المقرر وفقًا لجدول الأعمال أن يلقي وزير النقل بيانه في جلسة الغد الثلاثاء، ولكن تم تعديل موعدها إلى اليوم.

وكان وزير النقل، قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، يطالب فيه بالحضور للمجلس لإلقاء بيان بشأن خطة الوزارة لتطوير قطاع السكة الحديد.

جاء ذلك بعد تكرار حوادث القطارات التي أدت لخسائر في الأرواح وإصابات متعددة في فترة وجيزة أدت لمزيد من الغضب وطرح تساؤلات في مجلس النواب بشأن مستقبل هذا القطاع، وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ببيانات عاجلة في هذا الشأن.