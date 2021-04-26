الإعلامية أسماء مصطفى تجري عملية جراحية دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إنها ستجري اليوم جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت أسماء في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لاجراء٦ جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث، أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين."

وفي وقت سابق أعلنت أسماء أن سبب غيابها طوال الفترة الماضية كان بسبب مرورها بمعركة مع المرض اللعين (الكانسر)، مؤكدة أنها قطعت مسافة جيدة في العلاج.​