بعد تأخر تسليم الشقق.. ما مصير سكان ماسبيرو الراغبين في العودة للمثلث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه من المقرر الانتهاء من الجزء السكني لأهالي ماسبيرو خلال العام الجاري 2021.

وأضاف حنفي، لمصراوي، أنه كان من المقرر الانتهاء من المشروع في الجزء الخاص بالأبراج السكنية للأهالي الراغبين في العودة في شهر مارس الماضي 2021.

وأشار إلى أنه بسبب التأخر في تسليم المشروع تم صرف إيجارات مؤقتة للأهالي الراغبين في العودة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وتابع منسق صندوق تطوير العشوائيات: "المشروع لمن يريد العودة للمنطقة بعد التطوير الأبراج السكنية، وهما حاليا خدوا إيجارات مؤقتة تاني حتى نهاية المدة.. المفروض المشروع كان ينتهي شهر 3 سنة 2021، وخدوا إيجارات مؤقتة لمدة 9 شهور إضافية حتى الانتهاء من المشروع".

وحول تطورات الأعمال، أوضح أن نسب التنفيذ وصلت لمراحل متقدمة حيث تعدت 80% وصولا إلى 85%.

كان المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، قال في وقت سابق لمصراوي، إنهم يستهدفون إنشاء 3 أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، على غرار شارع 26 يوليو.

وأضاف صديق الأبراج الثلاثة تتراوح ارتفاعاتها من (15 - 18 - 25) طابقًا، لافتًا إلى أنها تختلف عن بعضها من حيث التصميم لكن جميعهًا على نفس طراز منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.

وأكد على أن أكبر الأبراج السكنية يبلغ ارتفاعه 25 طابقًا ويضم عدد كبير من المصاعد، كما أن البرج الأوسط يتكون من 18 طابقًا مقسمين على (بدروم يستخدم كجراج - دور أرضي تجاري - 16 سكني) ويضم 4 مداخل و10 مصاعد، بينما يتكون البرج الأصغر من 15 طابقًا وبه 3 مصاعد.