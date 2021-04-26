ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11985 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية) في ضبط 285 قضية متنوعة.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 4 قضايا.