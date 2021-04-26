بسبب خلافات سابقة.. تجديد حبس 5 أشخاص اختطفوا شخص في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس 5 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم باحتجاز شخص بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة مفادها احتجاز شخص داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال وأمكن ضبط (5 أشخاص) وبحوزتهم (طبنجة صوت – مجموعة من الحبال) وبصحبتهم المجنى عليه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس) مقيد اليدين والقدمين بواسطة حبل، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين أقرت أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بشراء سيارتها مقابل مبلغ مالي وقيامه بسداد جزء من ثمنها، وتوقيعه إيصالات أمانه بباقي المبلغ، إلا أنه لم يقم بسداد باقي المبلغ المالي المُستحق عليه، ما أثار حفيظتها فخططت لاختطافه، وفى سبيل ذلك استعانت بباقي المتهمين حيث قامت باستدراجه لمقهى كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بدعوى إنهاء الخلاف بينهما ودياً ، وعقب وصوله قام باقي المتهمين باصطحابه داخل سيارة ميكروباص ( قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق) كرهاً عنه تحت تهديد الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزتهم ، عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة واقتياده للشقة محل الواقعة (ملك والدتها)، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، واحتجازه على النحو المشار إليه لمساومته على سداد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوالها أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه إيد ما جاء بأقوالهم، واتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.