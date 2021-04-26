بـ"حشيش وهيروين وشابو".. سقوط تاجر الكيف في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص، بقصد الإتجار، بمحافظة سوهاج.

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (4 طرب لمخدر الحشيش – 55 لفافة لمخدر الهيروين - 85 لفافة لمخدر الشابو – مبالغ مالية - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة .