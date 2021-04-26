شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بالشرقية يؤدون امتحان أبريل بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي بمحافظة الشرقية، اليوم الأثنين، امتحان شهر أبريل، ضمن الاختبارات البديلة للفصل الدراسى الثاني، بشكل مجمع متعدد التخصصات، وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الامتحانات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم غسيل وتعقيم وتطهير جميع المدارس خاصة الفصول الدراسية ودورات المياه والمكاتب الإدارية والأثاث، والتأكد من توافر مواد التطهير وجهاز قياس الحرارة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد أداء الإمتحانات.

وأوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الشرقية، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة على مدار ٢٤ ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث وإزالة كافة المعوقات أثناء سير الإمتحانات.