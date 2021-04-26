شكرا لقرائتكم خبر عن سحب التليفونات من طلاب أولى ثانوى أثناء الامتحان المجمع لمنع الغش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت المدارس الثانوى العام التليفونات المحمولة من طلاب الصف الأول الثانوى العام، أثناء تأدية الامتحان المجمع لشهر ابريل الجارى، حيث شدد ناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية على المدارس بضرورة سحب التليفونات والتنبيه على الطلاب بتسليمها لمراقبة اللجنة وإلا يتعرض الطالب لعقوبة إلغاء الامتحان لحيازة التليفون المحمول داخل اللجنة، موضحا أنه تم طباعة أسئلة الامتحان المجمع للطلاب فى ورقة واحدة تشمل جميع المواد فى اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.



ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.



وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.



سيتم نشر ضوابط تقييم طلاب التعليم الفنى وضوابط تقييم المواد غير المضافة للمجموع وضوابط تقييم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة قبل نهاية الأسبوع.



وأعربت الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسى الثانى وسط جائحة كورونا، وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسى الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.



وطمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية أنها تبذل كل الجهود لإتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.



التليفونات المحمولة الخاصة بطلاب أولى ثانوى



سحب التليفونات المحمولة من الطلاب



سحب التليفونات المحمولة من طلاب أولى ثانوى أثناء تأدية الامتحان المجمع لمنع الغش



سحب التليفونات المحمولة من طلاب أولى ثانوى أثناء تأدية الامتحان المجمع