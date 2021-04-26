شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": مناهج المدارس اليابانية تحقق متعة التعلم وتبنى شخصية سوية للطفل والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا في المجتمع؛ لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى" متعة الحياة" والذى يهدف بدوره إلى التنمية الشاملة للطفل، موضحة أن مناهج المدارس المصرية اليابانية متطورة ويحصل الطالب على لغة أجنبية متميزة كما يساعد التعلم فيها على بناء الشخصية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من اليوم الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، كما حددت الوزارة سن القبول بـ"kg1 برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، كما أعلنت الوزارة أن التقديم سيكون على مستوى 48 مدرسة مصرية يابانية.
وأوضحت الوزارة: تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل، وسيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.
وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.
وأوضحت الوزارة، أنه يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢١ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي: التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار، والتنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن، مشددة على أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة بأي حال من الأحوال وذلك بناء على القرار الوزاري ١٧١ المنظم لقواعد العمل للمدارس المصرية اليابانية، ولا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري المشار إليه.