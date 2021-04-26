شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": مناهج المدارس اليابانية تحقق متعة التعلم وتبنى شخصية سوية للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن خصائص النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، تتمثل فى عدة اتجاهات وركائز، حيث يتم التركيز على الجزء الأكاديمى الخاص بالتعلم والمعلومات والمعرفة الأساسية، وتنمية القدرة الذاتية على التعلم والتكفير لدى الطلاب، إضافة إلى التركيز على الصحة الجسمانية والعقلية، والشخصية السوية لدى المتعلم.

وأوضحت أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتماماً كبيرًا بمهاراته الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا في المجتمع؛ لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسمى" متعة الحياة" والذى يهدف بدوره إلى التنمية الشاملة للطفل، موضحة أن مناهج المدارس المصرية اليابانية متطورة ويحصل الطالب على لغة أجنبية متميزة كما يساعد التعلم فيها على بناء الشخصية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من اليوم الخميس 8 أبريل 2021 وتستمر لمدة 15 يومََا، كما حددت الوزارة سن القبول بـ"kg1 برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد، كما أعلنت الوزارة أن التقديم سيكون على مستوى 48 مدرسة مصرية يابانية.