شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم، اسماء الفائزين في مسابقة القران الكريم، والجوائز المالية التي سيحصلون عليها.

وقالت المديرية في بيان، أن الفائزين في الفرع الأول «المسابقة المفتوحة» حفظ القرآن الكريم كاملاً وفهم معانيه، وهم كريم زينهم فتحى دبور، بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، عبدالرحمن عاطف سليم محمد، بمبلغ. ١٠٠٠جنيه، محمود عبدالله كامل سالم، بمبلغ ٥٠٠ جنيه، محمد السيد على على اسماعيل، بمبلغ ٥٠٠ جنيه، محمد صبرى الششتاوى شلبىـ بمبلغ ٥٠٠ جنيه، محمد إبراهيم موسى صباح، بمبلغ ٥٠٠ جنيه.

كما فاز كلا من فاطمة محمد عبدالستار ٥٠٠ جنيه، عمر أشرف موسى محمد ٥٠٠ جنيه، أسماء محمد عبدالستار. ٥٠٠ جنيه، محمود ابو العز عبدالحميد. ٥٠٠ جنيه، عائشة محمد عبدالستار ٥٠٠ جنيه، رقية نبيل عبدالحليم عبدالحليم. ٥٠٠ جنيه، ضحى مصطفى عثمان. ٥٠٠ جنيه.

أضافت المديرية أن الفائزين في الفرع الثاني «الناشئة تحت عشر سنوات»، في حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وفهم معانيه هم كلا من تقى محمد عبدالستار محمد، بمبلغ ٥٠٠ جنيه، سارة أجمد فاروق صالح .، بمبلغ ٥٠٠ جنيه.