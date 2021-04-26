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شمال سيناء تسجل 3 إصابات جديدة و11 حالة شفاء من فيروس كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 3 حالات ايجابية و11 حالة شفاء من «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات ايجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 388 حالة، بجانب تسجيل 11 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2281 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 145 منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 12 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و174 حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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