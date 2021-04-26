شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف» توزع منشورا لـ«الصحة» بالإجراءات الوقائية أثناء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف منشورا ارسلته وزارة الصحة والسكان القطاع الوقائى بالاجراءات الاحترازية التي يقوم بها مديرى المدارس خلال اعمال الامتحانات وحدد المنشور الصحى الاجراءات الوقائيه الواجب اتباعها بالمدارس للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا المستجد.

تضمن المنشور ان على مديري المدارس بالمحافظه ضروره المسح الحراري لجميع الطلاب والعاملين واولياء الامور قبل الدخول للمدرسة ثانيا تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائيه التي من شانها تحقيق التباعد الجسدي اثناء الدخول مع المواظبه على تطهير الفصول ودورات المياه بالمطهرات المناسبه والحفاظ على النظافه العامه والنظافه الشخصيه مع التنبيه بغسل الايدي لمده لا تقل عن نصف دقيقه بالماء وتجنب ملامسه الانف والعين والفم بايدي غير نظيفه.

واكد المنشور على التزام جميع المتواجدين بالمدرسه ارتداء الكمامات باستثناء طلاب ابتدائي ورياض الاطفال وذوي الامراض التنفسيه أو ذوي الاعاقه ممن يصعب معهم ارتداء الكمامه والتزام كل فرد بادواته ومستلزمات الشخصيه وعدم مشاركتها مع الاخرين والحفاظ على اداب العطس والسعال باستخدام المناديل الورقيه والتخلص الامن منها ومن الكمامات المستخدم.

واضافه منشور وزاره الصحه الذي تم توزيعه على مديري مدارس محافظه بني سويف انه يعرف المخالط للحاله الايجابيه على انه أي شخص كان على اتصال مباشر بحاله محتمله أو مؤكده لفتره اكثر من 15 دقيقه ولمسافه اقل من متر ونص بدون التزام الشخص المريض أو المخالط له بارتداء الكمامة.

واضاف المنشور انه يتم تنفيذ الاجراءات التاليه للمخالطين بالفصل أو الغرف الاداريه أو في حافله المدرسه اذا كانت المخالطه بالمنزل يتم تطبيق. اجراءات العزل على الطالب أو المدرس منزليا لمده 14 يوما مع المتابعه اليوميه اذا كانت المخالطه بالمدرسه لطالب أو المدرس لا يتم العزل ولكن يتم المتابعه اليوميه من الزائرة الصحيه والاداره الصحية.

وحدد المنشورتطبيق اجراءات غلق فصل أو مدرسه لمده 28 يوما في حاله الظهور اكثر من حاله ايجابيه مؤكده بين الطلاب طبقا لما هو وارد بدليل الاجراءات الوقائيه بالمدارس وفرض العزل على الحالات الايجابيه والابلاغ عن الحالات المشتبه للاداره الصحيه التابعه لها المدرس.