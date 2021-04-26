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رياح خماسينية محملة بالأتربة تضرب محافظة شمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضرب مختلف مدن محافظة شمال سيناء ، في الساعات الأولي من صباح اليوم، رياح خماسينية محملة بالأتربة، ما تسببت في زحف الرمال علي عدد من الطرق الرئيسية، والتي شهدت حذرا شديدا من السائقين خشية وقوع حوادث.

وأكدت مصادر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على المتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، خاصة الري والطرق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات حتى اللحظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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