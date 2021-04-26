شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك فى الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، فى الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان «ECN» بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا لدعم مرضى السرطان فى مصر خاصة الأطفال. وتعد هذه المشاركة الثالثة لوزيرة الهجرة، فى هذه الفعالية، دعمًا لجهود الشبكة المصرية للسرطان فى مساندة مرضى السرطان فى مصر، مع التركيز على سرطان الأطفال.

ورحبت «مكرم» بأعضاء الجالية المشاركين فى الحفل، الذى يخصص عائده لدعم مرضى السرطان فى مصر وخاصة الأطفال، وتابعت حديثها باللغة العربية دعمًا للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربى»، قائلة: إن السرطان وباء شرس يحتاج لتكاتف الجهود جميعها لمواجهته، مشيدة بحرص «ECN» على مساعدة مستشفى سرطان الأطفال بالخبرات والأجهزة والدعم المادى أحيانًا، مشيدة بولاء المصريين بالخارج للوطن. وأكدت أن القيادة السياسية تثمن جهود المصريين بالخارج وسعيهم الدؤوب للمشاركة فى عملية التنمية، التى تجرى على أرض مصر، وأن مصر تواجه الكثير من التحديات.