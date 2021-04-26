شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنهى دراسة «صفوف النقل» مع اختبارات إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر إبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت أنه سيتم عقد الامتحانات الشهرية لشهر إبريل الجارى اعتبارًا من اليوم وغدًا وبعد غد، وفقًا للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى، وكذلك الصفان الأول والثانى الثانوى.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة، على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا، وتقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية، فيما تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم «أون لاين».

وفى سياق متصل، نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صدور أى قرارات بحذف مقررات أو مناهج أو الوحدات الأخيرة من مواد الثانوية العامة.

إلى ذلك، كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

وشدد على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.