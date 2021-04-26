شكرا لقرائتكم خبر عن «الجراد الأصفر» يهاجم المزارع والنخيل قرب طابا ونويبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسراب من الجراد الأصفر هاجمت المزارع والنخيل والأشجار بالقرب من الشواطئ فى مدينتى طابا ونويبع جنوب سيناء، ما حدا بالمحافظة وقواعد مكافحة الجراد لإعلان حالة الاستنفار القصوى.

وأكد مسؤولو المكافحة بمحافظة جنوب سيناء أن أسراب الجراد محدودة، وقادمة عبر خليج العقبة، وجار السيطرة عليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية. وأشاروا إلى أن عدد الأسراب التى تم رصدها قليلة وتتم أعمال مكافحتها من جانب فرق قاعدة الجراد فى المحافظة، وهى فى طور نهاية الجيل ولونها أصفر وهى لا تمثل خطورة بالغة مثل الطور الأحمر وباقى أطوار الجراد المختلفة ويتم الرش ليلًا فقط. وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، أنه تم دعم لجنة قاعدة الجراد بمعدات من مديرية الزراعة، إضافة إلى مضاعفة عدد الفرق الخاصة بالمكافحة، حتى يجرى التخلص من هذه الظاهرة خلال ساعات.

وقرر المحافظ تشكيل لجان من مديرية الزراعة لمتابعة المنطقة أولا بأول ورشها على مدار عدة أيام متتالية، للتأكد من التخلص نهائيًا من الجراد بشكل نهائى، حتى لا يحدث تفقيس، لاحتمال وضع البيض خلال تواجده بالمناطق التى تم رصدها.