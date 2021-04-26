شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «عين شمس الإلكترونى» كأول مستشفى للطب عن بُعد خارج أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، اعتماد مستشفى الجامعة الإلكترونى، دوليًا من هيئة «URAC» الأمريكية - أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد فى العالم- ليصبح المستشفى الإلكترونى أول مقدم غير أمريكى لخدمة الطب عن بعد يحصل على هذا الاعتماد. وقال «المتينى» إن الجامعة أنشأت عام 2016 وحدة مستشفى جامعة عين شمس الإلكترونى، فى تجمع مرموق بجامعة الدول العربية، بحضور 13 دولة عربية وإفريقية تحت شعار «علّم وعالج»، بهدف توفير حلول تكنولوجية للرقى بالخدمات الطبية المتخصصة وتوفيرها للأماكن النائية. وأضاف أن جامعة عين شمس، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحديثة، استطاعت أن تحقق شراكة جديدة من نوعها، تتماشى مع اتجاه الدولة لتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية لتوفير خدمات صحية متميزة.

وأوضح الدكتور أشرف عمر، عميد كلية طب عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لممارسة الطب عن بعد.