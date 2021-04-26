شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليارًا لتطوير طريق «القاهرة - كيب تاون» حتى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى حدود السودان بمنفذ أرقين بطول 1155 كيلو مترًا بتكلفة 26 مليار جنيه، وأضاف أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى يبلغ إجمالى أطواله 7 آلاف كيلومتر بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، وبدأ تنفيذه فى عام 2014. وقال، خلال جولته التفقدية فى محافظة بنى سويف، والتى صاحبته فيها «المصرى اليوم»، إنه جار العمل فى المرحلة الأولى فى المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كيلومترًا، والتى قاربت على الانتهاء، والمرحلة الثانية الجارى العمل بها فى المسافة من المنيا حتى محور ديروط، بطول 52 كيلومترًا، والمسافة من السباعية - إدفو - أسوان – توشكى - أرقين بطول 442 كيلومترًا، والمرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كيلومترًا، وكذلك المسافة من قنا مرورًا بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كيلو مترًا.

وتابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى، والتى تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلو مترًا، إذ يتم تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملًا صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقًا. ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور، منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.