شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محافظ شمال سيناء يفتتح 4 مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة شمال سيناء ،اليوم، احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، حيث يقوم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، بافتتاح عدد 4 مشروعات جديددة في منطقة وسط سيناء.

وأكد المحافظ على افتتاح محطة مياه القسيمة، مجمع المعاهد الازهرية بنخل، ادارة تموين نخل، بجانب وضع حجر الاساس للمدرسة الصناعية في نخل.

يذكر أن محافظ شمال سيناء افتتح امس المركز التكنولوجي لمحافظة شمال سيناء ومركز شبكات معلومات المرافق بالعريش ثم توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش باضافة مبنى للبنين، محطة الغاز في المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش، إلى جانب مطحن الكرام وتفقد المنطقة الحرفية .