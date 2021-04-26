شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنفذ مشروعات مياه وصرف بـ192 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الوزارة انتهت من تنفيذ 1143 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى فى المدن والقرى، وجار تنفيذ 571 مشروعًا آخر، بتكلفة إجمالية 192 مليار جنيه، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى مارس الماضى.

وقال «الجزار»، فى تصريحات صحفية، إن المشروعات التى انتهى تنفيذها 1143 مشروعًا بإجمالى طاقة 11 مليون متر مكعب فى اليوم لمياه الشرب، وطاقة استيعابية 6.9 مليون متر مكعب فى اليوم للصرف الصحى، بتكلفة إجمالية 128.1 مليار جنيه، وتخدم مشروعات المياه أكثر من 60 مليون نسمة، بينما تخدم مشروعات الصرف الصحى أكثر من 45 مليون نسمة.

وأضاف: «جار تنفيذ 571 مشروعًا آخر لمياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، والصرف الصحى بالمناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون متر مكعب فى اليوم لمياه الشرب، وطاقة استيعابية 3.1 مليون متر مكعب للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه».

وعلى صعيد آخر، شنّ جهاز القاهرة الجديدة، مساء أمس الأول، حملة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن غلق عدد كبير من المقاهى والكافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتقديم «الشيشة» بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية المدينة، عقب انتهاء الحملات، إنه تم التحفظ على عدد كبير من المعدات المخالفة، ورفع إشغالات الطرق وتحرير محاضر للمخالفين، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شن جهاز مدينة 6 أكتوبر حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات.