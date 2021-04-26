شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستقيل.. ومتحدث الحكومة: لظروف خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استقالته من منصبه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة، وفقا للدكتور نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، ليكتفى بمنصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأنهت الاستقالة فترة الأزمات التى صاحبت وجود هيكل بالمنصب منذ عام 2019 وزادت فى الفترة الأخيرة، بسبب عدم الرضا عن أداء الوزارة من بعض النواب فى الفترة الأخيرة، وجمع هيكل بين منصبين كونه وزيرًا للدولة ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى. وكان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذى استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس، على اعتبار أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأدان التقرير انخفاض أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى مقارنة برأسمالها البالغ 2 مليار جنيه وهبوط أسهمها الدفترية.

وشهدت ساحة الإعلام مؤخرًا حالة من «الصراع المُعلن» بين هيكل وعدد كبير من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على خلفية تصريحات هيكل التى وصفها منتقدوه بأنها «هجوم صريح على المهنة»، ودعوة للشباب بالعزوف عن وسائل الإعلام التقليدية والصحف، وأنه ضد الصحافة الورقية، وبرر «هيكل تصريحاته» بأنه قاله من قبل أكثر من مرة، وأنه من الصعب أن يعلن الاستغناء عن الإعلام الرسمى، سواء ماسبيرو أو الصحف الورقية، ولكن ما قصده أن الصحافة يجب أن تلحق بنفسها، وتواكب التطور، ولا بد أن تكون هناك عملية تدريب سريع للكوادر الموجودة فى الصحف والإعلام بشكل كبير.